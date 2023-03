Constructorul Selina iese din insolvenţă după 9 ani ”La data de 23 martie 2023, Tribunalul Bihor a dispus inchiderea cu succes a procedurii de reorganizare Selina SRL, parte a Grupului Selina, unul dintre cei mai importanti jucatori din piata constructiilor, cu consecinta iesirii din insolventa dupa aproape 9 ani”, anunta CITR. Grupul de Firme Selina (Selina, Trameco, Drumuri Bihor si Selina Invest) are peste 1.000 de angajati si detine peste 400 de utilaje, echipamente si unitati de productie beton si asfalt. ”Din nou reusim sa salvam o companie de impact aflata, pe parcursul ultimilor ani, in dificultate. Beneficiind de o noua sansa, Selina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

