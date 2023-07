Federația Constructorilor din Romania protesteaza la aceasta ora, in Piața Victoriei, impotriva facilitaților existente in domeniul construcțiilor. In 2018, Guvernul a scutit sectorul constructiilor de plata CASS (10%) si a impozitului pe venit, la care se adauga o plata partiala a contributiilor de asigurari sociale, de 21%, in loc de 25% cat platesc ceilalti cetateni. In spatiul public au aparut informatii ca de la 1 septembrie 2023 Guvernul intentioneaza eliminarea scutirii de plata CASS, acesta este motivul pentru care protestatarii s-au adunat azi in fața Palatului Victoria. ”O sa revenim…