Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in octombrie la Beijing pentru convorbiri cu omologul sau chinez Xi Jinping, a anuntat marti Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, citat de Interfax, potrivit Reuters.Aceasta ar fi prima calatorie cunoscuta a liderului rus in strainatate…

- Guvernul premierului indian Narendra Modi a inlocuit numele Indiei cu un cuvant din limba sanscrita pe invitațiile trimise pentru summitul G20 de saptamana aceasta, declanșand speculații ca numele sub care este cunoscuta țara va fi schimbat in mod oficial, relateaza Al Jazeera, citand presa locala,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca va avea in curind o noua intilnire cu omologul sau chinez Xi Jinping, a doua din acest an, dupa vizita efectuata in martie de presedintele chinez la Moscova, transmite Reuters. "Vom avea destul de curind evenimente, si va fi o intilnire cu presedintele…

- Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin iși susțin reciproc in mod constant dialogul strategic in diverse formate. Acest lucru a fost declarat de Wang Wenbin, reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe. "Liderii Chinei și Federației Ruse iși susțin in mod constant…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin intenționeaza sa viziteze China pentru discuții la nivel inalt, a declarat miercuri, 12 iulie, purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, relateaza CNN . Datele exacte nu au fost inca finalizate, a declarat Peskov. Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al…

- Data acestei vizite urmeaza sa fie stabilita, anunta Peskov. Xi Jinping said he expects Putin to visit China in October 2023. It is noteworthy that it was decided to announce a possible visit today, when all NATO members gathered in Lithuania and talked about how dangerous the alliance between Russia…

- Dupa gafa Ministerului Educației, ierarhia absolventilor clasei a VIII-a la repartizarea in licee a fost republicataIerarhia pe judete si Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a care participa la admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024 a fost republicata miercuri si poate…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Chinei și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a dat instrucțiuni referitor la construirea partidului și la activitatea organizaționala. El a subliniat ca PCC și poporul joaca un rol esențial…