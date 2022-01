Stiri pe aceeasi tema

- Construcția a 6 imobile a fost sistata, in Pitești, pana la intrarea in legalitate. In urma verificaarilor efectuate pe strada Zenitului, s-a constatat ca se ridicau șase imobile, fara autorizație. In acest sens, lucrarile pentru respectivele imobile au fost sistate, iar constructorul s-a ales cu amenzi…

- Oamenii legii din R. Moldova au efectuat mai multe perchezitii in cadrul unor cauze penale initiate pentru coruperea pasiva, coruperea activa, trafic de influenta, falsul in acte publice si confectionarea, detinerea, vanzarea sau folosirea documentelor oficiale.

- Locatarii unui imobil din cartierul clujean Grigorescu strang bani pentru a reface fațada și inclusiv izolația. Polițiștii locali, din cadrul Serviciului Control Urbanism și Disciplina in Construcții, au fost in inspecție și spun ca obligația de a reface fațada blocului revine Asociației de Proprietari…

- Profesorii care dau meditații, obligați de ANAF sa aiba casa de marcat. Profesorii care fac meditatii sunt obligati sa aiba casa de marcat, anunta Agentia Nationala de Administrare Fiscala! Primul si cel mai important pas este sa-si declare veniturile si sa plateasca impozit pentru ele. Reprezentantii…

- In Baia Mare nu de puține ori se fac lucrari de remediere a unor avarii aparute fie la rețeaua de apa, fie la cea de gaz. Doar ca cei9 care fac aceste lucrari au obligația, conform legii, sa repare și sa lase totul așa cum au gasit inainte de a se apuca de spart. Polițiștii locali baimareni au aplicat…

- Un polițist local a fost batut crunt de o femeie din Galați! Barbatul a ajuns la spital cu numeroase traumatisme, dupa ce i-a spus acesteia sa iși puna masca de protecție. Incidentul s-a petrecut intr-o stație de autobuz din cartierul Țiglina 2, chiar in vazul lumii. La scurt timp, agresoarea a fost…

- Invitat in cadrul podcastului „Fain și Simplu”, prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan a vorbit despre puterea creierului de a schimba viața fiecaruia dintre noi. Sunt cațiva parametri care au inceput odata cu Universul, pana astazi, și aceia mențin viața. Oamenii sunt dependenți de lumea inconjuratoare,…

- Barbatul, care a cazut de la etajul 7 al unei construcții inca ramane internat in secția de terapie intensiva in starea grava. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Dorina Arseni, purtatoarea de cuvant a Institutul de Medicina Urgenta.