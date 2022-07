Constnata: Pieton implicat intr-un accident rutier pe bulevardul Aurel Vlaicu

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in zona Garii CFR Constanta.Potrivit reprezentantilor SAJ Constanta, un pieton a fost implicat in accident.Evenimentul rutier a avut loc in apropierea magazinului Furnicuta. La fata locului intervine un echipaj SAJ B2. ...

- Un accident rutier a avut loc astpzi in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu, sona Petrom.Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. O persoana a fost ranita, victima fiind constienta. Nu sunt victime incarcerate. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe bulevardul Tomis, in zona Bisericii Alba. Sunt implicate doua autoturisme. Evenimentul s a soldat cu doua victime constiente…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constnata. Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutyier a avt loc la iesire din localitatea Poarta Alba spre Nazarcea. Doua autoturisme au fost implicate in accident, iar patru persoane au fost ranite. Victimele, constiente au fost transportate…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constnata. Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in accident. O persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Evenimentul rutier a avut loc pe bulevardul Tomis, Zona carrefour. ...

- Un accident rutier a avut loc seara trecuta in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu, intersectie cu strada Stefanita Voda. Din primele informatii un autoturism si un buldoexcavator au fost implicate. O persoana a fost ranita. Victima a…

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul orei 16.00 in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, evenimentul rutier a avut loc pe strada Albinelor din localitatea Cobadin.Din primele informatii un autoturism a intrat intr un cap de pod.O persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, evenimentul rutier avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona CET. Din primele informatii un pieton a fost ranit. ...