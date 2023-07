Stiri pe aceeasi tema

- Un vasluian de 63 de ani a ajuns la spital in soc anafilactic,.dupa ce a fost intepat de o insecta, cel mai probabil un taun. Medicii l-au stabilizat cu greu și l-au internat la Medicina Interna pentru supraveghere si tratament de specialitate, potrivit Vremea Noua.ro.Muscatura de taun nu este foarte…

- 20 iunie 2023 Atentionare de calatorieRepublica Italiana greva nationala Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca marti, 20 iunie 2023, va fi organizata o greva nationala in sectorul transportului aerian,…

- Cei mai mulți romani care calatoresc in strainatate sunt tentați sa plateasca cu cardul, folosind moneda naționala. Este o opțiune costisitoare, atrag atenția specialiștii.De exemplu, atunci cand vine nota de plata de la restaurant, clienților straini li se poate oferi posibilitatea de a plati in…

- „Conștiința naționala și speranța dau putere ungurilor blocați in afara granițelor dupa Trianon (n. red. – tratatul de dupa Primul Razboi Mondial prin care statele Antantei au incheiat razboiul cu Ungaria)”, spune secretarul de stat adjunct pentru politica naționala al premierului ungar, Viktor Orban,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, 12 mai, decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 30 noiembrie ca Ziua naționala a tezaurului uman viu. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizeaza creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a pastratorilor și transmițatorilor…

- Opt elevi romani i-au impresionat pe specialistii NASA cu proiectul lor pentru o casa a viitorului. Au castigat concursul anual al agentiei spatiale americane, insa nu au bani sa mearga sa-si ridice premiul. Elevii au reusit sa uimeasca juriul de la NASA cu proiectul lor despre mutarea omenirii pe planeta…

- Muzeul Municipiului București va invita la Idei in Agora cu tema „Ideea naționala in Romania de azi”. Ioan-Aurel Pop in dialog cu Sorin Antohi. Evenimentul va avea loc marți, 25 aprilie 2023, ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu.

- Indiferent de carțile pe care le scriu sau le citesc, scriitorii din interviurile de mai jos au cateva lucruri in comun: așteapta cu nerabdare sarbatorile, iși propun sa petreaca timpul cu folos, sa se bucure de familie și prieteni, le place cozonacul, ca