Constantin Necula, unul dintre cei mai iubiți preoți ortodocși romani, este cercetat de BOR dupa ce numele sau a aparut pe lista speakerilor la Congresul de spiritualitate 2023. Summit la care și-au anunțat prezența numerologi, astrologi, yoghini, adepți ai fengshuiului, budismului, radiesteziei etc. Deși, la scurt timp dupa promovarea evenimentului numele preotului Constantin Necula a disparut de pe lista speakerilor, au fost persoane care l-au reclamat pe cel mai iubit preot roman in randul tinerilor la BOR. In consecința, Sfantul Sinod a inaintat o scrisoare lui IPS Laurențiu, Arhiepiscopul…