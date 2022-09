Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.

- Istoricul Adrian Niculescu a dat detalii despre evenimentele de la procesiunea de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, inclusiv despre lipsa anumitor lideri politici, deși peste 200 au fost prezenți. Specialistul nu a trecut cu vederea faptul ca Vladimir Putin nu a fost invitat…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Edy Mexicanu a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca nu este invitat la petrecerea de nunta a tatalui sau. Marian Mexicanu s-a casatorit religios in secret cu aleasa inimii lui, Ana, in urma cu ceva timp.

- Este sarbatoare mare in familia frumoasei prezentatoare de la Antena Stars. Mirela Vaida este impreuna cu intreaga familie in vacanța, intr-o destinație de vis, iar astazi mai au un motiv de bucurie, deoarece este ziua lui Vladi, fiul cel mare al prezentatoarei de la Acces Direct, care astazi a implinit…

- Ilie Nastase a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre acuzațiile pe care fiica lui cea adoptiva i le-a adus. Charlotte susține ca tatal ei nu a mai cautat-o de la varsta de optisprezece ani și ca nu a ajutat-o financiar pana acum. Iata ce a marturisit fostul tenismen!

- Cu toții știm ca Dani Oțil reușește sa aduca bucurie in sufletele oamenilor datorita glumelor pe care le face in emisiune, iar iata ca in exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatorul a dezvaluit ce il enerveaza cel mai tare. Ce a marturisit.

- Antonia și Alex sunt de fiecare data intr-o forma de invidiat. Ei bine, artista a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușesc cei doi sa arate atat de bine. Iata ce declarații exclusiviste a facut vedeta!