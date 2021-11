Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in muzica populara romaneasca. Interpretul de muzica populara, Petrica Mațu Stoian, in varsta de 61 de ani a ajuns sambata in stare grava la ATI la Spitalul Județean Reșița. Artistul fusese vaccinat la inceputul anului, insa acum o luna s-a infectat cu Sar-Cov-2.

- Interpretul de muzica populara Petrica Matu Stoian, care se afla in recuperare post-COVID, a murit, la 6 noiembrie 2021, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Resita, potrivit reprezentantilor unitatii medicale. Petrica Matu Stoian avea 61 de ani. * * * Renumitul cantaret de muzica…

