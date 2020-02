Constantin Brancusi, poetul formelor cioplite.

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni in consiliul local a intrat un nou membru, dupa ce un consilier PACT și-a dat demisia. Noul consilier este Tofan Andrei (34 de ani), care in cadrul ședinței extraordinare care a avut loc luni dimineața de la ora 8 la sediul primariei din Gherla, a depus juramantul. Validarea noului…

- Ziarul Unirea Constantin Brancuși – un „poet al formelor cioplite”, alungat din Romania: „V-am lasat saraci și proști, v-am gasit și mai saraci și mai proști” Constantin Brancuși – un „poet al formelor cioplite”, alungat din Romania: „V-am lasat saraci și proști, v-am gasit și mai saraci și mai proști”…

- Ziua Nationala „Constantin Brâncusi” 2020 a devenit un subiect popular în social media dupa ce cântareata Irina Rimes, desemnata de Ministerul Culturii ambasadoarea evenimentelor ce vor marca sarbatoarea, a facut mai multe afirmatii despre sculptorul român…

- Ministerul Culturii va marca, pe 19 februarie, printr-o serie de premiere la nivel teritorial, Ziua Nationala Constantin Brancusi 2020. Cu scopul de a cinsti memoria parintelui sculpturii moderne la 144 de ani de la nasterea acestuia, evenimentele organizate de Ministerul Culturii vor readuce in atentia…

- Cladirea fostei piete din Podu de Piatra a fost demolata. Aceasta era o ruina si devenise culcus pentru consumatorii de droguri si oameni ai strazii. Cum arata acum zona: Cum arata inainte zona: Intersectia din dreptul acesteia a fost semaforizata, deci zona incepe sa se schimbe la fata.

- Bustul avocatului Petre Stanescu, realizat de Constantin Brancusi, va trece in patrimoniul municipiul Buzau, dupa ce a fost expertizat de specialisti si declarat ca fiind original. Lucrarea ar putea fi asezata pe soclul original, semnat de Brancusi, din Cimitirul Dumbrava.

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a vorbit in cadrul conferintei de presa de sfarsit de an despre realizarile si nerealizarile anului in curs. Fagadau a spus ca cea mai mare realizare a anului 2019 este infiintarea CT BUS, dar si consolidarea Directiei Generale de Asistenta Sociala.…

- Astazi a fost marcata finalizarea salii de sport a Liceului Tehnologic ”Constantin Brancuși” Dej, un obiectiv de investiții ai carui beneficiari sunt elevii care frecventeaza unitatea de invațamant și cadrele didactice care ii indruma. Ca urmare a solicitarii administrației locale dejene, Compania Naționala…