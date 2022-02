Stiri pe aceeasi tema

- Prima expoziția din 2022 a Filialei Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, curatoriata de Liviu Nedelcu, se deschide anul acesta, la Galeriile de Arta Ion Frunzetti din Bacau. Am raspuns cu bucurie ofertei Filalei Uniunii Artiștilor Plastici din Bacau, pentru ca, așa cum s-a intamplat și…

- Majorarea dobanzii cheie de catre Banca Nationala este determinata de inflatia din Romania, care este parte integranta a inflatiei globale, a declarat, miercuri, pentru agerpres, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat ca rata de politica monetara este real negativa. "Masura…

- Firma care concesionase terenul unde urmeaza sa fie construit terminalul de pasageri si-a retras contestatia depusa in instanta dupa rezilierea contractului Consiliul Judetean si Heli Avia Service s-au impacat. Firma care concesionase terenul in suprafata de 7800 mp dintre terminalul de pasageri T3…

- Un studiu realizat de Infocons pe baza a 50 de produse tip paine ce se regasesc pe piața din Romania a relevat ca doar 26% dintre produse afișeaza procentajul ingredientului principal.Studiul mai arata ca 50% din produsele analizate au E-uri in compoziție. 8% din produse au in compoziție 4 E-uri, 4%…

- Au existat mari controverse in momentul in care au aparut imaginile cu Mario Fresh și Mira sarutandu-se in cel mai nou videoclip muzical al lor. Toata lumea așteptat reacția Alexiei Eram, iar fiica Andreei Esca a decis sa spuna acum ce parere are de sarutul iubitului ei cu artista.Alexia Eram a recunoscut…

- „E adevarat, dar birocratia e a noastra nu a Comisiei (Europene – n.r.). Birocratia este facuta de sistemul romanesc, nu de Comisie. (…) Nu trebuie sa aducem firme din Polonia, nici politicieni, trebuie pur si simplu sa mergi pe un model verificat care ai vazut ca da rezultate. Noi ne-am facut lucrurile…

- Intrebarea este: ce cauta una avion pe autostrada? Un șofer de TIR din Romania a fost implicat intr-un accident extrem de bizar pe o autostrada din Germania, la sfarșitul saptamanii trecute. Romanul s-a trezit cu un avion in fața mașinii și nu a mai avut cum sa-l evite. Din fericire, a scapat nevatamat.…