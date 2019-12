Stiri pe aceeasi tema

- Micul tenismen constantean Andrei Timaru, in varsta de aproape 9 ani, a repetat performanta de anul trecut si a devenit si in 2019 campion national Daca, in 2018, Andrei a cucerit medalia de aur la categoria rosu, acum sportivul legitimat la CS Tenis Club TDC Constanta a devenit campion national la…

- Peste 30 de echipe din Romania, intre care patru din Brașov, se vor reuni la Festivalul Național de Minihandbal Feminin, ce se va desfașura in Tarlungeni. La compeția, organizata de Federația Romana de Handbal, vor participa 32 de echipe din intreaga țara, cu jucatoare nascute in 2009 și mai tinere…

- Sportivul s-a remarcat recent la Campionatul Mondial de Tineret la Sambo, unde a cucerit medalia de aur, si sustine ca este motivat sa obtina noi victorii. Aflat in forma maxima, Colosul din Sibiu va concura la categoria plus 100 kg și este increzator ca va avea cea mai buna evoluție. Daniel…

- Incepand de luni, 04.11.2019, circulația rutiera va fi inchisa pe DN 7C (Transfagarasan) de la km 104+000 (Piscu Negru) pana la km 130+800 (Cabana Balea Cascada). Decizia inchiderii acestui sector de drum a fost luata in conformitate cu Regulamentul de functionare a drumului national DN 7C…

- In perioada 18-19 octombrie 2019, la Brasov s-a desfasurat Camionatul National de Judo Veterani, organizat de Federatia Romana de Judo. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Federatia Romana de Volei a stabilit ca in cadrul sezonului 2019-2020 al Diviziei A2 la volei masculin, CSM Suceava sa evolueze in premiera in Seria Vest, alaturi de gruparile Pro-Volei Arad, Lapi Dej, Volei Club Zalau, Stiinta Bacau si CSU Brasov. Formatia pregatita de Tudor Orasanu ar fi trebuit…

- Federatia Romana de Handbal organizeaza un stagiu de pregatire centralizata, la Cluj Napoca, pentru lotul de senioare, in perioada 20-23 octombrie 2019, stagiu la care au fost convocate si doua jucatoare de la echipa feminina a CS Minaur Baia Mare: extrema dreapta Sonia Seraficeanu si interul dreapta…

- Peste 180 de sportivi vor participa la editia 2019 a Cupei Romaniei la inot care se va desfasura in Bazinul Olimpic din Brasov in perioada 4-6 octombrie, anunta, miercuri, Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM) pe site-ul sau oficial.