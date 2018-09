Constanteanca, gasita moarta in curtea unui hotel din Republica Dominicana. Ultimele imagini cu tanara (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Celea, in varsta de 23 de ani, locuia in Republica Dominicana impreuna cu mama sa, Anca Voicila. Aecasta a facut pentru televiziunile locale primele declarații dupa ce a ajuns la locul in care a murit fiica sa. Tanara din Constanța, care locuia in Republica Dominicana, s-a cazat vineri dupa-amiaza…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din Constanta, a fost gasita moarta in fata unui hotel din Republica Dominicana, informeaza Antena3.ro. Tanara s a cazat vineri dupa amiaza la un hotel din cartierul Bella Vista din Santo Domingo, impreuna cu iubitul ei, un tanar in varsta de 26 de ani. Sambata dimineata,…

- O romanca a fost gasita fara suflare in Republica Dominicana. In varsta de 23 de ani, Andreea Celea a fost descoperita moarta in fața unui hotel din Santo Domingo. Originara din Constanța, tanara s-a cazat viner la hotel alaturi de iubitul ei, in varsta de 26 de ani. Ambii au fost inregistrați de camerele…

- Romanca moarta in condiții misterioase in Republica Dominicana. Andreea Celea, in varsta de 23 de ani, a fost gasita in fața unui hotel din Santo Domingo, Republica Dominicana. Tanara din Constanța, care locuia in Republica Dominicana, s-a cazat vineri dupa-amiaza la un hotel din din cartierul Bella…

- O romanca in varsta de 23 de ani, din Constanța, a fost gasita moarta in fața unui hotel din Republica Dominicana. Tanara s-a cazat vineri dupa-amiaza la un hotel din cartierul Bella Vista din Santo...

- Polițiștii fac verificari dupa ce o pacienta a Spitalului Alexandru Obregia a disparut din unitatea medicala, fiind gasita moarta dupa 6 zile, in curtea spitalului. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili cum a murit femeia. "Astazi, in jurul.orei 10, politistii din cadrul Serviciului Investigatii…

- Caz absolut șocant. Victoria Trandafirescu, o femeie internata la spitalul de Psihiatrie Alexnadru Obregia a disparut DIN SPITAL in urma cu șase zile. Astazi a fost gasita moarta. IN SPITAL. Robert Muntean, un tanar din București, s-a adresat disperat redacției cerandu-ne sprijinul pentru a o gasi…

- Imagini dezolante circula pe retelele de socializare zilele acestea, cu dezastrul ecologic provocat de valul de deseuri care au fost aduse de valuri pe plajele din Republica Dominicana. O dovada in plus a faptului ca omul continua sa produca cele mai mari probleme planetei. Zeci de tone de mizerii,…