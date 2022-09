#ConstantaEsteBine: Ziua 269 – 26.09.2022. Astazi sarbatoresc Luna noua in Balanta Odata cu Echinoctiul de toamna, cand ziua a fost egala cu noaptea, Soarele a intrat in zodia Balantei si va ramane aici in urmatoarele 28 de zile. Astazi, Luna se alatura in semnul Balantei si in plus, este in faza de luna noua, ce inseamna maxim de curatenie si eliminari. Nu va temeti de toate "racelile" si virozele, enterocolitele si eruptiile alergiile activate in aceasta perioada. Arborii isi pierd frunzele, animalele naparlesc, noi ne eliberam mucusul din sistemul limfatic: toata ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

