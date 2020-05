ConstantaEsteBine: Tricouri cu semnaturile lui Gica Hagi si Virgil Ghita, scoase la licitatie de FC Viitorul, pentru a ajuta Crucea Rosie“

FC Viitorul a anuntat ca incepe luna mai cu o actiune caritabila, prin care sustine obiectivul competitiei eLiga1 de a oferi sprijin asociatiei "Crucea Rosieldquo; in lupta contra noului coronavirus. In acest sens, clubul constantean a scos la licitatie doua tricouri, unul cu semnatura managerului tehnic al echipei, Gica Hagi, iar celalalt cu semnatura fotbalistului Virgil Ghita. Licitatiile se deruleaza pe pagina de Facebook a FC Viitorul, pana luni, 4 mai, la ora 21.00. In acest interval, ...