#ConstantaEsteBine: Minunea care suntem noi, oamenii In fiecare zi am ocazia sa invat despre puterea corpului omenesc si abilitatile sale extraordinare. Cunoastem doar 5 din posibilitatile noastre, atat fizice, cat si energetice.De foarte mici suntem "dresati" pentru ca sistemul de educatie primit este doar un dresaj mestesugit sa ne simtim necorespunzatori.Dupa ce ti se spune in mod repetat: "nu poti, nu esti in stare, daca nu primesti pastile injectii nu te poti vindeca, daca nu mananci tot din farfurie, nu cresti", ajungi ch ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

