Constanta: Un barbat fura materialele folosite la reabilitarea bulevardului 1 Mai. Cine a anuntat Politia (FOTO) La data de 23 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii locali au depistat, pe strada Caraiman, un autoturism stationat care era incarcat cu mai multe borduri. Masina a fost folosita pentru a sustrage materialele folosite la reabilitarea B dului 1 Mai.La depistarea infractiunii de furt a contribuit un cetatean care a vazut fapta si a sesizat patrula politiei locale aflata in zona. Martorul le a furnizat oamenilor legii date si informatii cu privire la identificarea faptuitorului., transmite Prim ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

