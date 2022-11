Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a transmis printr-un comunicat de presa, ca procurorii au dispus, joi, cercetarea sub control judiciar a unui barbat pentru comiterea infractiunilor de delapidare si inducere in eroare a organelor judiciare. “In noaptea de 27.09.2022, M.S.-L., administrator al S.C. A. C. S.R.L., precum si sofer al autoutilitarei marca F.D., inmatriculata, pe care o folosea pentru prestarea serviciilor pentru persoana vatamata S.C. C. S.R.L., in baza contractului, incheiat intre cele doua societati, avand atributii cu privire la manipulare, verificare si procesare…