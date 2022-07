Stiri pe aceeasi tema

Pentru rezolvarea unei petitii, comisarii Garzii Nationale de Mediu Constanta au efectuat verificari in zona km.198 de pe Autostrada A2. Pe raza localitatii Valea Dacilor a fost identificat un depozit neorganizat de deseuri, pe o suprafata de cca.1,7 ha. Pe terenul respectiv au fost gasite deseuri inerte,…

- Comisarii Garzii de Mediu Prahova au procedat in data de 01.07.2022, ora 10:30 la imobilizarea in vederea confiscarii a doua autoutilitare cu cap tractor și remorca incarcate cu deșeuri din construcții demolari și amestecate. Acțiunea a avut loc ca urmare a unei sesizari telefonice adresata…

- Patru persoane surprinse de camerele de supraveghere in timp ce aruncau gunoaie pe marginea drumurilor judetene din Bihor au fost amendate luna trecuta cu 70.000 de lei. In plus, autoritatile i-au confiscat masina uneia din persoanele amendate, informeaza publicatia locala Bihor Online , care citeaza…

- Aproape 15 tone de marfuri second-hand vor fi returnate in Statele Unite, de unde fusesera expediate, dupa ce Garda de Mediu Constanța a descoperit ca erau neconforme. Pe langa faptul ca erau, de fapt, deșeuri, marfa conținea și alte produse decat cele menționate in documentele de transport. La controlul…

- Un adevarat dezastru ecologic a fost descoperit de Garda de Mediu Ialomița la marginea localitații Boranești. Comisarii au facut verificari dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu resturi de animale aruncate intamplator la o groapa de gunoi neconforma. Administrația locala din Boranești a fost…