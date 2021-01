Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Constanta au constatat faptul ca, la o terasa din Piata Ovidiu se serveste la mese intr un spatiu inchis de tip iglu. Administratorul societatii comerciale, precum si 7 persoane prezente, au fost sanctionati cu amenda in valoare totala 14.750 de lei.Astazi, in jurul orei 18.30, politisti…

- Politistii au impiedicat, sambata, desfasurarea unui eveniment privat, organizat de doi tineri din municipiul Brasov, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie (IPJ) Brasov. "Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale au desfasurat activitati…

- O petrecere privata care a avut loc in localitatea Lepsa, in noaptea de luni spre marti, a fost intrerupta de politisti in urma unui apel fals la 112 care sesiza faptul ca o persoana ar fi fost sechestrata intr-o locuinta din localitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Politistii vranceni au intrerupt o petrecere privata la care participau 11 persoane organizata de administratorul unei pensiuni din Tulnici, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 9 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Tulnici s-au…

- O petrecere de botez organizata in comuna Soparlita, cu participarea a aproximativ 20 de persoane, a fost oprita dupa interventia politistilor care au aplicat 10 amenzi in valoare totala de 10.000 de lei, au anuntat duminica reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt."O persoana…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș au depistat ieri, 3 noiembrie, un barbat de 31 de ani din aceeasi localitate, care nu a respectat masura carantinarii la adresa declarata. Acesta a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 1.000 de lei, iar situatia a fost…

- Politistii au descoperit sambata seara o nunta care era organizata intr-un camin cultural din judetul Constanta la care participau 40 de persoane si l-au amendat pe organizatorul evenimentului cu 3.000 de lei, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta,…