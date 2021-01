Constanţa: Peste 400 de persoane sunt blocate pe drumurile din judeţ din cauza viscolului Peste 400 de persoane sunt blocate, miercuri seara, in aproape 200 de masini care au derapat pe drumurile din judet acoperite de gheata si zapada, in sprijinul acestora intervenind peste 400 de lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit unui comunicat de presa al ISU Dobrogea, pe drumurile din judet actioneaza 97 de utilaje de deszapezire si, cu ajutorul RAJDP, sunt operationale doua puncte de lucru, la Baneasa si Topraisar, care au doua senilate cu doi paramedici din cadrul ISU. In actiunile de salvare sunt implicati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

