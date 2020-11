Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori,…

- Localitatile Valu lui Traian si Techirghiol trec peste indicele de 1.5 1.000 locuitori. Astazi, 26 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararilor nr. 51, 52 si 53 ale CJSU Constanta.…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, joi, ordinul de instituire a carantinei pentru o perioada de 14 zile in localitatea Fantanele, pe baza hotararii adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanta, ca urmare a inregistrarii unei rate de incidenta, cumulata,…

- O comuna din județul Constanța intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce rata de infectare a depașit opt cazuri la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a propus masura, iar Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul care prevede carantinarea localitatii…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Constanta a fost, marti, de 2,13, conform datelor comunicate de Directia de Sanatate Publica (DSP), astfel ca in sedinta de analiza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca in localitatile unde incidenta depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori…

- Comitetele pentru situații de urgența au hotarat scenariile pentru inceputul de an școlar. In urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant din judetul Valcea, pana vineri, 11 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis hotararile…

- Localitatea Suhurlui din judetul Galati are o rata de imbolnavire cu noul coronavirus de peste 5 la mia de locuitori, astfel ca elevii ar urma sa invete doar de acasa, online, o decizie finala urmand insa sa fie luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Sapte localitati ar urma sa adopte…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) prezinta astazi rata de transmitere a coronavirusului in fiecare localitate in baza careia se stabilesc scenariile pentru inceperea anului scolar. Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei privind masurile pentru inceperea cursurilor…