- Fregata ”Regina Maria” a revenit, vineri dimineata, in portul baza Constanta, cu aproape o luna de zile inaintea finalizarii misiunii NATO la care participa in Marea Mediterana, avand 110 marinari diagnosticati cu COVID-19 la bord, noteaza Agerpres.Statul Major al Fortelor Navale (SMFN) a anunțat, vineri,…

- APIA reaminteste fermierilor ca data limita de depunere a cererilor in cadrul in cadrul Masurii 21 ndash; Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID 19, este 23 octombrie 2020, inclusiv, transmit reprezentantii APIA…

- Col. Dr. Aurel Trana a facut astazi, 29 septembrie, declaratii cu privire la functionarea SMMIT Constanta. El a vorbit despre sosirea primilor pacienti in acest weekend."Avand in vederea evolutia din ultiam vreme, de duminica, ora 19:00 a fost dat in folosinta. SMMIT. Au fost 14 pacienti. Pe parcursul…