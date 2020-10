Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cumulata in ultimele doua saptamani a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este de 3,40 in municipiul Caracal, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Olt, informeaza Agerpres.Sursa citata mentioneaza ca luni s-a intrunit in sedinta Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Localitatile Otopeni, Balotesti, Corbeanca, Dascalu, Glina si Peris au incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile intre 1,5 si 3 la mia de locuitori, astfel ca se aplica corespunzator masurile prevazute in H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020, potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean…

- Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt, citata de Agerpres . Decizia desfasurarii in sistem online…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis impunerea de restrictii in comunele Branistea, Sieu Odorhei si Ciceu Mihaiesti, unde incidenta cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depasit 1,5 la 1.000 de locuitori. La Branistea, restrictiile au intrat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis impunerea de restrictii in comunele Branistea, Sieu Odorhei si Ciceu Mihaiesti, unde incidenta cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depasit 1,5 la 1.000 de locuitori, informeaza Agerpres.La Branistea, restrictiile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis aplicarea de restrictii in comunele Sintereag si Cetate, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, in ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectari la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia…

- UPDATE – Direcția de Sanatate Publica Galați anunța ca incidența infectarilor cu SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, calculata la mia de locuitori, a depașit pragul de 1 la mie in mai multe localitați. Astfel, in municipiul Galați se inregistreaza 1,56 cazuri la mia de locuitori, 4,74 in comuna Cuca, 1,55…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, luni, ca restaurantele si cafenelele vor putea sa desfasoare activitati in interiorul cladirilor incepand de marti, dat fiind ca incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 inregistrate in judet, in ultimele 14 zile, este de 0,92/1.000…