Constanta: Cine sunt politistii care au facut uz de arma pentru a prinde un suspect de furt (GALERIE FOTO+VIDEO)

- Politistii din judetul Mures au deschis o ancheta, dupa o altercatie care a avut loc intre o femeie si un agent de paza. In conflict au fost implicati ulterior fiul femeii si partenerul acesteia.

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ doua milioane lei, au fost descoperite in Portul Constanta. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta, in patru containere, bunuri susceptibile a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret impreuna cu lucratorii vamali au descoperit 147.500 pachete de tigari de provenienta duty free, ascunse intr un automarfar care transporta colete cu croissante.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 21.30,…

- In perioada 10 11 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta au desfasurat activitati, in sistem integrat, in cadrul actiunii "Blocada".Potrivit IPJ Constanta, actiunea a avut drept scop mentinerea ordinii si…

- La data de 26 octombrie a.c., Biroul pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt s a sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca o persoana ar fi exercitat acte de violenta asupra unui exemplar canin.Potrivit IPJ Olt, din primele verificari, politistii au stabilit…

- La data de 17 octombrie 2023 in jurul orei 5:30 , politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN22D intre localitatile Macin si Greci, judet Tulcea a avut loc un accident rutier.Din primele cercetari efectuate de politistii ajunsi la fata locului a reiesit faptul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui microbuz, peste 3.300 de bucati constand in materiale pirotehnice ce erau transportate cu incalcarea prevederilor legale.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera,…

- Proprietarii mai multor masini parcate in zona Viile Noi din Municipiul Constanta au avut neplacuta surpriza sa observe in aceasta dimineata ca au fost taiate cauciurile autoturismelor. In aceasta situatie sunt zeci de proprietari de autoturisme. Potrivit martorilor taieturile ar fi fost facute cu cutitul.…