Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața, cei doi calugari (intubati in urma exploziei unei buteliei la manastirea de langa Tichilesti) au fost preluați de pe aeroportul Mihail Kogalniceanu de o aeronava cu destinate Frankfurt, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea.Aeronava C-27J Spartan…

- Doi calugari raniti in urma exploziei produse la manastirea de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta, sunt transportati, sambata, la Frankfurt (Germania) cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Cei doi sunt in stare grava, fiind intubati. Potrivit Ministerului Apararii Naționale,…

- Cei doi calugari raniti in urma exploziei produse la manastirea de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta, sunt transportati, sambata, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane la Frankfurt. Cei doi sunt in stare grava, fiind intubati. Potrivit Ministerului Apararii, o…

- Militarii ISU Dobrogea au interveni joi, 6 mai, la manastirea Sf. Gheorghe, de langa localitatea Tichilești, județul Constanța, unde s-a produs o explozie. Un calugar de 45 de ani și un preot, 50 de ani, au suferit arsuri. Victimele sunt conștiente, a transmis ISU, potrivit ziarului Replica . Explozia…

- Un preot și un calugar de la manastirea Sf. Gheorghe, de langa localitatea Tichilești, județul Constanța, au fost raniți, joi, dupa ce o butelie a explodat in interiorul lacașului de cult. Reprezentanții ISU Constanța spun ca doi barbați de 45, respectiv 50 de ani, au fost raniți dupa explozia…

- Explozia mașinii capcana s-a produs la ora locala 19.00, in Pul-a Alam, capitala provinciei Logar, in apropierea unui spital, a declarat guvernatorul provinciei, Hasibullah Stanekzai, transmit agențiile internaționale de presa.Stanekzai a mai spus ca bomba a vizat o pensiune din oraș in care locuiau…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si 90 ranite vineri, in estul Afganistanului, intr-un atac cu vehicul capcana pe care autoritatile afgane l-au atribuit talibanilor, relateaza AFP. Presedintele afgan Ashraf Ghani i-a acuzat pe talibani ca sunt responsabili de acest atac. Atacul, care a avut loc…