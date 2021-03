Stiri pe aceeasi tema

- Edilul comunei Vintu de Jos, Petru Ioan Barbu, retinut de politisti pentru 24 de ore pentru delapidare si fals, va fi cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile, printre obligatiile impuse de catre procurori fiind si aceea de a nu mai desfasura activitatea de primar in exercitarea careia a savarsit…

- Un tanar de 19 ani a fost retinut vineri de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu pumnul in fata un adolescent de 15 ani, in parcul din zona Far a municipiului Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, agresorul va fi prezentat sambata procurorilor Parchetului…

- Cei doi barbati anchetati pentru violare de domiciliu si uciderea animalelor cu intentie, dupa ce au intr-o intr-o curte si au ucis doua pisici, au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Simona…

- Polițiștii Secției 7 Rurala Maldarești au efectuat o percheziție la locuința unui barbat din Cernișoara, banuit pentru furt de combustibil. Barbatul in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva Valcea. Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Maldarești…

- Secretarul comunei Frumusica, Petru Anton, care a fost retinut luni seara de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani intr-un dosar de luare de mita, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, prim-procurorul Valeriu Chihaia. Anton…

- Aurelian B., adolescentul de 15 ani, implicat intr-un conflict armat in fața liceului UCECOM din Ploiești, a fost plasat sub control judiciar. Decizia aparține Judecatoriei Ploiești și nu a fost atacata de procurori, a informat Ziarul Incomod.Elevul, acuzat ca a ranit in zona capului doi adolescenți,…

- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar prin ordonanța Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița. Articolul A sfidat polițiștii. A fost reținut 24 de ore și ulterior pus sub control judiciar apare prima data in Someșeanul.ro .