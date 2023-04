Constanta: Barbat condamnat la inchisoare pentru proxenetism, incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 25 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat, de 45 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani si 2 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie.Persoana…

- La data de 20 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au identificat un barbat, de 52 de ani, pe numele caruia Judecatoria Adjud a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 6 luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.Potrivit…

- Mandate puse in aplicare de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 martie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat, de 30 de ani, pe numele caruia Tribunalul Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani si 2 luni de inchisoare pentru savarsirea…

- Un barbat de 49 de ani din raionul Briceni a fost condamnat in aceasta saptamana de Judecatoriei Edineț, sediul Briceni, la 13 ani de inchisoare pentru violența in familie, soldata cu decesul victimei.

- La data de 6 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au identificat un barbat, de 45 de ani, pe numele caruia Judecatoria Drobeta Turnu Severin a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani si 4 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor…

- Hank Skinner, condamnat la moarte in urma cu aproape 30 de ani pentru o tripla crima comisa in 1993, a murit in inchisoare unde nu a incetat sa-si proclame nevinovatia, au anuntat vineri avocatii sai, noteaza AFP.

- La data de 31 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au identificat un barbat de 41 de ani, pe numele caruia Tribunalul Constanta a emis mandat de executare a pedepsei de 4 ani de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de…