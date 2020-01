Stiri pe aceeasi tema

- Politia a deschis un dosar penal impotriva unui barbat care a intrat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta sub influenta baturilor alcoolice si a amenintat cadrele cu un pistol de tip airsoft.Incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, scrie Agerpres.Potrivit Inspectoratului…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Ion Roata au efectuat sambata, 11 ianuarie, o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat, banuit de savarsirea infractiunilor de taiere ilegala si furt de arbori.

- Ziarul Unirea Scandal monstru provocat de fostu’: Un barbat din Petrești s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a amenințat fosta concubina cu bataia Un barbat a fost reținuți de polițiști dupa ce ar fi amenințat-o pe fosta concubina și i-ar fi distrus bunuri din locuința. In dimineața ... Scandal monstru…

- Ieri, 21 noiembrie 2019, polițiștii Secției 2 Poliției Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un varstnic, de 79 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat pentru distrugere, amenințare, violare de domiciliu și lovire sau alte violențe. In sarcina…

- Ziarul Unirea Și-a lovit vecinul și l-a amenințat cu un topor: Barbat de 79 de ani, din Vințu de Jos, cercetat pentru distrugere, amenințare, violare de domiciliu și lovire sau alte violențe Un varstnic din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce s-a manifestat violent fața de un vecin. Acesta…

- Un barbat din Borsa este cercetat penal dupa ce a postat pe Facebook poze in care ținea o arma de vanatoare in mana Arma ridicata de politisti de la un borsean care nu este autorizat pentru a deține, purta și folosi arme și muniții. Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu…

- Un barbat de 76 de ani este cercetat pentru posibila frauda electorala dupa ce s-a descoperit ca a vrut sa voteze desi isi pierduse cetatenia, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, in baza unei hotarari a instantei, barbatul si-a pierdut cetatenia romana…

- Un barbat de 31 ani din judet s-a ales cu dosar penal dupa ce a accidentat un alt barbat pe marcajul pietonal si a parasit locul faptei, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutieri…