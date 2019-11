Constanta: Accident rutier la intersectia bulevardului Ferdinand cu strada Atelierelor. Un minor, lovit pe trecerea de pietoni Un minor de 14 ani a fost lovit, in aceasta dimineata, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni, la intersectia bulevardului Ferdinand cu strada Atelierelor.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 07.35, un barbat de 55 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Ferdinand, dinspre strada I.G. Duca catre bulevardul I.C. Bratianu pe banda numarul 2 si ajungand la marcajul pietonal de la intersectia cu strada Atelierelor a surprins si accidentat usor un minor de 14 ani care s a angajat in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

