- Cantareata americana Cher a lansat piesa „Happiness Is a Thing Called Joe”, duminica, la un concert in sprijinul candidatului democrat la alegerile prezidentiale, poitrivit news.ro.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA flagrantul PREMIERA in cazul polițistului care ar fi cerut 1,1 milioane…

- Hanoracul este piesa care face senzație in aceasta toamna. Amintindu-ne de anii copilariei sau de liceu aceasta piesa vestimentara simpla revine in tendințe și cucerește garderoba iubitoarelor de moda din intreaga lume, inclusiv pe cele ale celor mai populare vedete ale momentului care au adoptat hanoracul…

- DJ-ul turc Ilkan Gunuc lanseaza piesa „The Way I Are”, un remake dupa celebra piesa cu același nume, lansata in urma cu 11 ani de Timbaland și Keri Hilson, ascultata de sute de milioane de oameni din toata lumea. Ilkan Gunuc și-a pus amprenta asupra melodiei și vine cu o varianta dance, cu influențe…

- Piesa lansata de Smiley și Delia dupa mai bine de 10 ani, Ne Vedem Noi, a fost un real succes din primele ore de la lansare. Aceasta a intrat rapid in trending ul romanesc și pare ca iși face loc din ce in ce mai sus. Nu doar treningul romanesc gazduiește piesa, aceasta a intrat... View Article

- Andreea Balan a marturisit ca a avut momente in care nu a putut sa mai țina toata durerea in ea și a explodat, a plans și a suferit. Pe de alta parte, artista a mai spus ca se simte norocoasa ca in acele momente le-a avut aproape pe fiicele ei, care au alinat-o si i-au adus bucurie. Cu ajutorul lor,…

- Trupa SuperM lanseaza albumul lor de debut “Super One” si devaluie clipul celui mai nou single “One (Monster & Infinity)”. Albumul vine dupa EP-ul lansat in 2019 – “SuperM – The 1st Mini Album”, care a debutat pe locul 1 in topul Billboard 200. In piesa “One (Monster & Infinity), SuperM incurajeaza…

- Jacheta din piele neagra este un must-have in aceasta toamna. Geaca cu inchidere cu nasturi, scurta sau de lungime medie, este piesa de rezistența a acestui sezon. Ușor de asortat atat ținutelor casual, cat și celor elegante, aceasta jacheta nu trebuie sa lipseasca din garderoba oricarei fashioniste.…

- Probabil ca ați intalnit deja aceasta piesa vestimentara. Shacket seamana mai degraba cu o camașa, dar poate fi purtata ca o jacheta, deși nu e jacheta. Shacket e acronimul de la shirt și jacket (camașa și jacheta) și e cea mai noua tendința a modei in toamna aceasta. Au aprobat-o... The post Piesa…