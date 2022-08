Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Stephen King, considerat un maestru al genului horror, a declarat marti, in cadrul unui proces initiat pentru a se stabili daca editura Penguin Random House poate sa primeasca permisiunea de a fuziona cu grupul Simon & Schuster, ca actiunile de consolidare din industria cartii sunt…

- Ucraina a recoltat deja 6,5 milioane de tone din noua sa recolta, a anuntat vineri premierul Denis Smigal, transmite Reuters. „Guvernul este implicat masiv in sprijinirea sectorului agricol – au fost acordate imprumuturi accesibile de peste 40 miliarde de grivne (1,09 miliarde de dolari)”, a precizat…

- Departamentul american al Apararii a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu compania Lockheed Martin privind construirea a 375 de avioane de lupta F-35 pe o perioada de trei ani, informeaza Reuters, care noteaza ca pretul aparatelor este de asteptat sa creasca din cauza inflatiei si a incetinirii productiei.

- Guvernul american a comandat inca 2,5 milioane de doze de vaccin al companiei Bavarian Nordic impotriva focarelor de variola maimuței, a anunțat vineri Departamentul de Sanatate și Servicii Umane, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul spaniol a aprobat marti un plan care prevede investitii de 12,25 miliarde de euro pentru dezvoltarea industriei microcipurilor si semiconductorilor pana in 2027, din care 9,3 miliarde de euro pentru constructia de fabrici, informeaza Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Departamentul de Justiție, Stat și Trezorerie al Statelor Unite ale Americii a emis un avertisment comun care avertizeaza impotriva afluxului de lucratori nord-coreeni in diferite posturi tehnologice independente, in special in industria cripto, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu…

- Autoritatile din Fiji au confiscat un iaht de 300 de milioane de dolari al oligarhului rus Suleiman Kerimov la solicitarea Statelor Unite, a anuntat joi Departamentul de Justitie de la Washington, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

