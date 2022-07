Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a participat, in mijlocul vrancenilor din Barsești și din zona de munte a județului, la Festivalul Folcloric „Baba Vrancioaia”, ediția a XII-a, organizat de Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Primaria…

- Ședința furtunoasa, joi, la Consiliul Județean Vrancea, la proiectul de hotarare privind stabilirea indemnizației pentru membrii Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP). Doi consilieri ai USR au inițiat un proiect de hotarare prin care au solicitat ca indemnizația membrilor ATOP sa fie redusa…

- Consiliul Judetean Vrancea este convocat joi, incepand cu ora 10, in sedinta ordinara. Proiectul ordinii de zi include 35 proiecte de hotarare. Printre acestea se numara actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Vrancea pentru anul 2022, proiect inițiat de Catalin Toma, presedintele Consiliului…

- A fost semnat primul contract de servicii pentru noul proiect major de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Vrancea, etapa a III-a, cunoscut sub numele de Vranceaqua. Evenimentul a avut loc ieri la Consiliul Județean Vrancea in prezența președintelui Catalin Toma. Mai exact,…

- Consiliul Judetean Vrancea se reunește azi in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte de hotarare: „Aprobarea Notei de fundamentare a proiectului „Actualizarea in format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea”, in vederea depunerii acestuia spre finanțare…

- Consiliul Județean Vrancea va actualiza, in ședința din aceasta saptamana, indicatorii tehnico-economici și valoarea obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și punere in valoare – Muzeul Vrancei – cladirea Tribunalul Județean“. Actualizarea are loc ca urmare a creșterii prețurilor materialelor…

- Ședința de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare va avea loc joi, 28 aprilie 2022, ora 14:00 in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi: 1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 2.Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetelor municipiului…