Consiliului Județean va prelua peste 60 de hectare de la Fortus Consiliul Județean (CJ) Iași va prelua in proprietate 61,3 hectare de la Fortus, iar unul dintre obiective vizeaza crearea de facilitați pentru investitori. Demersurile au inceput in decembrie 2021 și, in cateva luni, CJ ar putea deveni proprietar. Un prim pas este o decizie a plenului CJ prin care se va solicita trecerea din domeniul statului a terenurilor in domeniul public al CJ, in condițiile in care exista deja un acord de principiu al Autoritații pentru Administrarea Activelor Statului, conform apix, autoritate care administreaza activele funcționale ale fostului combinat de utilaj greu.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

