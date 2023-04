Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea va avea, miercuri, negocieri cu ministrul Agriculturii din Ucraina, Mikola Solski. Ministrul Daea anunța insa ca Romania nu va bloca importul cerealelor ucrainene, insa vor fi introduse taxe vamale pentru cantitațile care depașesc un milion de tone. Petre Daea va discuta cu omologul sau ucrainean,…

- In timp ce Slovenia, Ungaria, Polonia și, in scurta vreme, și Bulgaria au decis sa-și faca singure dreptate, ministrul Petre Daea ne spune ca așteapta o decizie la nivelul UE in ce privește introducerea taxelor vamale pentru cerealele din Ucraina. Insa, Regulamentul (UE) 2022/870 este facut in așa fel…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, intr-o

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca toate produsele care intra in tara, inclusiv cele din Ucraina, sunt verificate de institutiile statului aflate in vama, iar acestea nu reprezinta un pericol pentru consumul uman sau al animalelor. Acesta a fost intrebat despre importul din Ucraina…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare atentioneaza ca multe dintre aceste marfuri risca sa puna in pericol sanatatea populatiei. In plus, importurile masive de astfel de produse cu preturi scazute fac concurenta neloiala fermierilor romani, care au ramas cu stocuri importante de cereale si oleaginoase,…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de sprijin pentru Ucraina si economia…

- Comisia pentru Situații Excepționale a propus prelungirea starii de urgența cu inca 60 de zile. Solicitarea urmeaza a fi prezentata spre aprobare Executivului, iar ulterior va fi dezbatuta in plenul Parlamentului, scrie Bani.md . Potrivit Raportului CSE, necesitatea de prelungire a starii de urgența…