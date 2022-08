Stiri pe aceeasi tema

- REPowerEU, planul UE de a reduce rapid dependenta de combustibilii fosili rusi, de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie la nivelul UE si de a accelera tranzitia verde, se poate confrunta cu dificultati considerabile de ordin practic, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana intr-un aviz…

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri

- In efortul de a spori securitatea aprovizionarii cu energie a UE, statele membre au ajuns marți, 26 iulie, la un acord politic privind reducerea voluntara a cererii de gaze naturale cu 15% in aceasta iarna.Regulamentul Consiliului European prevede, de asemenea, posibilitatea declanșarii unei…

- Ministrii Energiei din Uniunea Europeana vor incerca marti sa incheie un acord politic privind planul Bruxelles-ului de a reduce cu 15% consumul de gaze in perspectiva iernii viitoare, in fata temerilor privind o oprire a livrarilor de catre Rusia, relateaza agentia EFE. Subiectul va fi tratat intr-un…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- Scopul este de a proteja aprovizionarea gospodariilor si a utilizatorilor esentiali, precum spitalele si industriile-cheie. Ca parte a propunerii, statele membre ar trebui sa prezinte Comisiei planuri nationale de energie pana la sfarsitul lunii septembrie si sa furnizeze o actualizare la fiecare doua…

- Propunerea Bruxelles-ului, formulata miercuri, vine intr-un moment in care oficialii și analiștii europeni se tem ca Rusia va sista livrarile de gaze catre Europa, scrie Associated Press . Comisia Europeana a propus miercuri ca statele membre sa iși reduca consumul de gaze cu 15% in urmatoarele luni,…

- „Fermierii, sprijiniti in cadrul politicii agricole comune, continua sa isi demonstreze in mod sustinut valoarea producand alimente in conditii dificile. Dupa pandemia de COVID-19, ei sunt in prezent puternic afectati de consecintele invadarii Ucrainei de catre Rusia. Pentru unii, problema majora este…