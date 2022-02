Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat desfiintarea Consiliului superior al magistraturii (CSM), organ de supervizare judiciara pe care il acuza de partinire, transmit duminica AFP si Reuters. Decizia starneste preocupari legat de statul de drept din aceasta tara, desi a fost salutata de manifestanti la Tunis, informeaza Agerpres.

"CSM apartine trecutului", a declarat seful statului intr-o inregistrare video difuzata in cursul noptii, denuntand o instanta corupta, in opinia sa, si care ar fi tergiversat mai ales anchetele privind asasinarea, in 2013, a doi militanti de stanga.

