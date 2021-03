"Nivelul de dezvoltare al sectorului IMM din Romania este inferior nivelului european. Cu circa 30 IMM-uri la 1.000 de locuitori, Romania se situeaza pe ultimul loc in Europa, unde media este de circa 60‰. Impactul COVID-9 a afectat puternic si acest sector, in luna ianuarie 2020 fiind inmatriculate 6.897 de societati, in februarie - 11.314, iar in martie - 6.023 de societati. Scaderea initiativei in afaceri este evidenta comparand cu perioada similara din anul 2019, media lunara a inmatricularilor fiind mai mica cu 35%, doar in martie scaderea inmatricularilor fiind de 53,9%", arata CNIPMMR.…