- Un nou miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc va fi organizat in 18 noiembrie la Sfantu Gheorghe, anunta presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs. Ziua in care va avea loc mitingul nu are legatura cu sarbatorirea Centenarului, spune seful CNS.

- Precedentul miting organizat de CNS pentru autonomie a fost un esec urias. In martie acest an, mitingul de la Targu Mures la care fusesera anuntati 40.000 de oameni a beneficiat de prezenta a doar 2.500 de secui. "Sa transmitem Bucurestiului ca secuii nu renunta la lupta pentru autonomie! Iar autoritatilor…

- Consiliul National Secuiesc (CNS) a invitat toti secuii si maghiarii transilvaneni „la o mare adunare secuiasca de centenar“, pentru a cere autonomia Tinutului Secuiesc. Mai mult, organizatorii avertizeaza ca Romania nu va mai apuca 200 de ani de existenta, daca nu respecta drepturile minoritatilor.…

- Editia cu numarul 12 a concursului international de categorie UCI 2.1 porneste la start marti seara din centrul orasului Sfantu Gheorghe, acolo unde va avea loc de la ora 18.00 prezentarea oficiala a echipelor, urmata o ora mai tarziu de prolog.

- Consiliul Judetean Hunedoara marcheaza Centenarul Marii Uniri printr-un proiect controversat si o gafa monumentala, anunta anchetadehunedoara.ro. Potrivit sursei citte, inscriptionarea bannerelor dedicate Marii Uniri a cazut in sarcina celor de la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, institutie…

- Modificarile la Codul administrativ adoptate de Senatul Romaniei pot reprezenta o borna importanta pentru efortul Budapestei si a UDMR in directia autonomiei Tinutului Secuiesc, tensionand relatia bilaterala si plasand Romania intr-o pozitie nefavorabila, in anul Centenarului.

- Cea de-a XXV-a ediție a Festivalului „Tinere talente”, derulata miercuri, la Sfantu Gheorghe, in organizarea Fundației „Mihai Viteazul” , a cuprins un spectacol amplu dedicat Centenarului, in program fiind incluse dansuri și piese folclorice romanești, dar nu numai. Evenimentul a avut, in premiera și…