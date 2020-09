Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor ar putea solicita amanarea inceperii anului scolar, in contextul in care autoritatile “nu comunica nicio masura clara si concreta” privind reintoarcerea la cursuri, informeaza AGERPRES . “Anul scolar va incepe cu daca si cu parca. La momentul de fata, asta e tot ceea ce…

- Elevii considera inadmisibila inceperea școlii fara sa primeasca maști. „Anul școlar va incepe cu ”daca” și cu ”parca”, spune președintele Consiliului Național al Elevilor. Acesta adauga ca elevii iau in calcul sa ceara amanarea inceperii anul școlar, daca primesc doar „presupuneri”.Consiliul…

- Antonia Pup, fosta președinta a Consiliului Național al Elevilor, care a luat nota 10 la examenul de Bacalaureat, refuza suma de 3.000 de lei data de Guvern elevilor care au terminat cu „10 pe linie”, indemandu-i și pe alții sa faca la fel. Tanara remarca faptul ca Hotararea de Guvern a fost aprobata…

- „Inca de cand am aflat ca am luat 10 la Bacalaureat, foarte multa lume imi adresa urmatoarele doua intrebari: “ce vei face cu aia 30 de milioane de la Guvern?”, “mergi la Untold pe gratis?”. Untold nu se mai ține, iar despre bani pot sa va spun urmatorul lucru: nu ii iau. Orban, tine-ți banii ca eu…

- Mai multe asociații ale elevilor, susțin ca maștile de protecție ar trebui asigurate de autoritați, dupa inceperea anului școlar, precizand ca, din acest punct de vedere, Guvernul este iresponsabil. Asociațiile elevilor din Constanța, București, Ilfov, Maramureș și Valcea condamna declarațiile vicepremierului…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica, pe site-ul institutiei, un proiect de lege care prevede ca activitatile didactice care necesita prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate in perioada starii

- Mai sunt doar 27 de zile pana la inceperea noului an scolar, iar elevii, profesorii și parinții „se afla intr-o profunda stare de incertitudine – nimeni nu știe in ce condiții se vor redeschide școlile, iar autoritațile locale și unitațile de invațamant nu știu ce dotari se impun, astfel incat sanatatea…

- Ziarul Unirea Consiliul Național al Elevilor, despre inceperea anului școlar: „Inca o data, Guvernul Romaniei da dovada de o iresponsabilitate crasa” Consiliul Național al Elevilor susține ca masurile legate de inceperea noului an școlar sunt complet incoerente. Aceștia au spus ca sunt excluși in totalitate…