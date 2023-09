Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali vor decide, la ședința din aceasta saptamana, interzicerea creșterii animalelor domestice și pasarilor de curte in curțile caselor din Focșani. Proiectul referitor la noile reguli pentru creșterea animalelor și pasarilor in municipiu a fost deja in dezbatere publica și urmeaza dezbaterea…

- In cursul serii trecute, echipajul de jandarmi din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil care executa serviciul de menținere a ordinii si siguranței publice pe raza municipiului Focsani, a identificat pe o banca in Piata Garii din municipiul Focsani doi barbați care consumau bauturi alcoolice. In urma…

- In urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața la Golești, o femeie de 38 de ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, ,,astazi, la ora 9:30, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit…

- Proprietarii de autoturisme electrice vor putea parca gratuit aceste mașini in zonele din Focșani unde sunt amenajate parcari cu plata. Decizia va fi luata in ședința ordinara a Consiliului Local din aceasta saptamana. Consilierii vor discuta un proiect de hotarare cu mai multe modificari la Regulamentul…