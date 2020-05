Stiri pe aceeasi tema

- Zilele orașului Craiova nu se vor mai ține incepand cu data de 1 iunie. Dupa cum se stie, de cațiva ani, Ziua municipiului Craiova se sarbatoreste la data de 1 iunie. Anul acesta, date fiind condițiile actuale – stare de alerta determinata de raspandirea COVID-19, primaria intenționeaza sa amane aceste…

- Legea privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in starea de alerta, care prevede si sanctiunile in cazul nerespectarii acestor masuri, intra in vigoare luni. Actul normativ are ca obiect instituirea, pe durata starii de alerta declarate in conditiile…

- Amanarea plații obligațiilor fiscale fara instituirea accesoriilor pana la 30 de zile de la incetarea situației de urgența este considerata cea mai utila masura luata de guvern in contextul pandemiei COVID-19 de catre 90% dintre companiile respondente in cadrul studiului Barometrul de HR, realizat de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, va fi invitat pe data de 6 mai, de la ora 12:00, la Comisia pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala a Camerei Deputaților pentru a prezenta masurile...

- Camera Deputaților a votat Legea privind recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiunile medicale impotriva COVID-19, un pachet de masuri pentru personalul medical din spitale și structurile de urgența care executa, conduce sau coordoneaza misiuni și sarcini de serviciu in condiții…

- Amanarea platii obligatiilor fiscale fara instituirea accesoriilor pana la 30 de zile de la incetarea situatiei de urgenta este considerata cea mai utila masura luata de guvern in contextul pandemiei COVID-19 de catre 90% dintre companiile respondente in cadrul studiului Barometrul de HR, realizat de…

- All England Lawn Tennis Club a anuntat, miercuri, ca evalueaza toate scenariile posibile pentru editia din acest an a turneului de la Wimbledon, inclusiv amanarea si anularea din cauza pandemiei Covid-19, potrivit news.ro.“AELTC continua sa evalueze in detaliu toate scenariile pentru editia…

- Autoritatile din Pakistan au inchis vineri frontierele tarii si toate unitatile de invatamant si au decis limitarea zborurilor internationale precum si descurajarea adunarilor la care participa oameni multi, fie ca este vorba de nunti, intruniri religioase, sociale sau politice, pentru a stopa transmisia…