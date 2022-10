Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Adjud s-a reunit joi in ședința ordinara, pe ordinea de zi aflandu-se 14 proiecte de hotarare. Astfel, plenul Consiliului Local a dezbatut urmatoarele proiecte de hotarare: aprobare PUZ (Planul Urbanistic Zonal – n.r.) – ”Construire Cherhana și Restaurant”; aprobarea PUZ – ”Sala de…

- Consilierii din comuna Mica se vor intruni marți, 27 septembrie, de la ora 14:30, intr-o ședința ordinara care va avea loc la Centrul de Informare și Promovare Turistica situat in localitatea Mica. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: 1.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului…

- Consiliul Județean Dambovița se reunește in ședința ordinara, miercuri, 31 august, ora 13:00, cu urmatoarea ordine de zi: Urmarește Partener TV și pe Google News The post Consiliul Județean Dambovița se reunește in ședința ordinara, miercuri, 31 august first appeared on Partener TV .

- O noua sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Constanta a fost conovacta, de indata, de primarul Vergil Chitac, luni, 29 august 2022, ora 13:00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Ordinea de zi a sedintei extraordinare este:…

- Prin Dispoziția nr. 230/18.08.2022 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 25.08.2022, ora 10:00. Ordinea de zi: I. PROIECTE DE HOTARARE: 1. Proiect de hotarare nr. 179/2022 pentru aprobarea rectificarii a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzau pe anul 2022 2. Proiect…

- Familia Ghyka va primi cea mai mare despagubire pentru terenurile pe care urmeaza sa fie construita Autostrada Buzau – Focsani, parte a autostrazii A7. Lista proprietarilor de teren care urmeaza sa fie expropriați pentru construcția acestei autostrazi se regasește in anexele la proiectul de Hotarare…

- Primarul municipiului Adjud, Florin Nechifor, a verificat miercuri cum se pregatesc școlile pentru inceperea cursurilor. „Imi doresc ca toate școlile din Adjud sa fie pregatite din timp pentru primirea elevilor și nu pe ultima suta de metri, motiv pentru care astazi am verificat stadiul lucrarilor de…