Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Reabilitarea și modernizarea Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din Aiud, la a patra licitație. Prețul, crescut la peste 1.2 milioane de lei Primaria Aiud a lansat, marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru execuția lucrarilor de reabilitare și modernizare…

- Subzidirea cladirii Gradinițelor cu program prelungit nr. 8 și nr. 9 din Alba Iulia: Licitația de 75.000 de lei, lansata in SEAP O licitație pentru proiectul „Lucrari de reparatii curente la gradinitele cu program prelungit nr. 8 si nr. 9 din municipiul Alba Iulia” a fost lansata in Sistemul Electronic…

- Lucrari de reparații la Gradinița Oarda de Jos: Licitația in valoare de peste 130.000 lei, lansata in SEAP Lucrari de reparații la Gradinița Oarda de Jos: Licitația in valoare de peste 130.000 lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Primaria orașului Cugir a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziționarea unor lucrari de proiectare și execuare, in cadrul proiectului „Revitalizarea si imbunatatirea calitatii vietii din zona urbana arondata scolii Iosif Pervain”. Valoarea totala estimata…

- Mobilier nou și echipamente IT pentru micuții din cadrul gradiniței și creșei Princhindel, din Cugir. Licitația, lansata in SEAP Primaria orașului Cugir a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unor achiziția mai multor dotari de mobilier și echimapente…

- Spitalul Orașenesc Cugir va fi DOTAT cu echipament medical nou. Licitația in valoare de peste 800.000 de lei, lansata in SEAP Spitalul Orașenesc Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția de echipamente medicale. Valoarea totala estimata a investiției…

- Licitatia se refera la contractarea serviciilor privind realizarea documentatiei tehnice (PAC, POE si PT), executia lucrarilor si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului. Valoarea estimata a contractului este de 8.919.838,64 lei cu TVA, din care executia lucrarilor se ridica la suma…

- Primaria Cluj-Napoca a lansat recent licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru achiziționarea primelor autobuze autonome. Valoarea estimata a achiziției este de 27.349.280 lei (peste 5, 5 milioane de euro), potrivit anunțului publicat…