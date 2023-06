Consiliul Județean renunță la parcarea de pe Bistricioarei și dă proiectul Primăriei Bistrița Dupa ce a facut demersurile sa adune o bucata suficient de mare de teren pentru a putea face o parcare supraetajata in centrul Bistriței, Consiliul Județean renunța la proiect și il da pe mana Primariei Bistrița, care pregatește acolo un mastodont cu 3 etaje și terasa insumand 300 de locuri de parcare. Primaria Bistrița pregatește o parcare cu 300 de locuri pe strada Bistricioarei. Potrivit memoriului depus la Agenția pentru Protecția Mediului, suprafața este de 6.498 de metri patrați, cu acces din strada Bistricioarei. Este vorba despre o cladire cu parter, trei etaje și terasa, care va gazdui… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zona sensului giratoriu de pe Gen. Grigore Balan, intersecție cu Avram Iancu, se inchide. Mis Grup are nevoie de o luna de zile pentru lucrari. Firma MIS Group a cerut Primariei Bistrița inchiderea unui tronson de drum pentru lucrari. E vorba de zona sensului giratoriu de la intersecția strazilor: General…

- Primaria Nasaud pregatește un complex sportiv multi-funcțional cu bazin de inot și terenuri de sport, pentru tinerii din oraș. Terenul luat in calcul este situat pe malul Someșului și se intinde pe 20.000 de mp. Nasaudul se dezvolta cu fiecare an. Primaria orașului academicienilor pregatește un complex…

- Mai multe firme la nivel național se „hranesc” din coșul cu finanțari generos al municipalitații Bistrița, iar unele dintre acestea parca sunt specializate in licitații caștigate. Cu toate acestea, exista și firme care nu sunt așa cunoscute care reușesc sa ajute la dezvoltarea orașului cu banii contribuabililor,…

- Un nou parc va fi amenajat la Iasi intr-o zona degradata. Proiectul de refacere a malului Lacului CUG 2 vizeaza construirea unui parc cu o suprafata de jumatate de hectar. In prezent, documentatia aferenta studiului de fezabilitate se afla in avizare la Agentia pentru Protectia Mediului (APM). Pe o…

- Potrivit primarului Ioan Turc, noua organigrama a Primariei Bistrița e gata și va fi facuta publica la inceputul lunii mai. Edilul promite o organigrama „mai supla” inca din primavara anului 2021. Primarul Ioan Turc a anunțat in cadrul ședinței de Consiliu Local de astazi ca noua organigrama a Primariei…

- Primaria Bistrița a pus ochii de cateva zeci de hectare de teren care aparțineau Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, unde planuia sa ridice un centru social și locuințe ANL pentru tineri. Se pare ca atat Liceul Tehnologic Agricol, cat și Inspectoratul Școlar au dat aviz negativ pentru cele 10 hectare…

- In cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local, primarul Bistriței Ioan Turc a precizat ca stația de asfalt nu este nici acum funcționala. Acesta a mai dat un termen de doua saptamani pana la obținerii autorizației de Mediu, lipsa documentului impiedicand funcționarea acesteia. Intrebat, in cadrul ultimei…

- Primaria Bistrița a scos la licitație lucrari suplimentare pentru Colegiul Național „Grigore Moisil”. Valoarea acestora trece de 11 milioane de lei, in condițiile in care pana acum, școala a inghițit deja peste 30 de milioane de lei, din fonduri europene. Colegiul Național „Grigore Moisil” este in șantier…