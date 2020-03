Consiliul Judeţean mai aruncă un milion de lei înspre coronavirus Consilierii judeteni au votat, ieri-dimineata, alocarea a inca unui million de lei pentru achizitionarea de echipament de protectie (halate, manusi, masti) pentru personalul medical, a doua aparate de testare, pentru doua spitale judetene din prima linie -Neurochirurgie sI Pneumoftiziologie - si aparate de dezinfectare a aerului. Cele doua sisteme de diagnostic costa 392 de mii de lei fiecare (81 de mii de euro) si, potrivit declaratiilor facute ieri de presedintele CJ, se afla acum la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

