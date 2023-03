Stiri pe aceeasi tema

- Daca ar exista cadru legislativ, problema animalelor fara stapan ar fi rezolvata mult mai repede, spune presedintele Consiliului Judetean Ilfov. „Noi am inceput aceasta campanie acum circa un an de zile. Am reusit sa derulam acest proiect, evident doar cu sprijinul unor ONG-uri deoarece, din pacate,…

- Daca ar exista cadru legislativ, problema animalelor fara stapan ar fi rezolvata mult mai repede, spune presedintele Consiliului Judetean Ilfov. „Noi am inceput aceasta campanie acum circa un an de zile. Am reusit sa derulam acest proiect, evident doar cu sprijinul unor ONG-uri deoarece, din pacate,…

- Doi jandarmi aflați in misiune au fost raniți dupa ce arma unuia dintre ei s-a descarcat accidental. La momentul producerii incidentului, cei doi incercau sa opreasca niște hoți de fier vechi. „Un echipaj format din trei subofițeri, in timp ce acționa pe raza județului Ilfov, a observat, pe un teren…

- CARAS-SEVERIN – In fiecare an, campania de impaduriri, denumita generic Luna plantarii arborilor, se desfasoara in perioada 15 martie – 15 aprilie! Direcția Silvica Caraș-Severin administreaza 324.000 de hectare de fond forestier proprietate publica a statului, ceea ce inseamna 77% din totalitatea suprafeței…

- Au fost implicate doua masini, in care se aflau sapte persoane, iar patru barbati au murit. Doua femei si un barbat au fost transportati la spital. Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca, in eveniment, au fost implicate doua autovehicule in care se aflau sapte persoane, respectiv…

- Crima oribila in localitatea Ciorogarla, din județul Ilfov, duminica seara, unde doi soți au fost injunghiați cu salbaticie de fostul concubin al fiicei lor. Din pacate, femeia in varsta de 50 de ani, și-a pierdut viața. Cei doi au fost gasiți injunghiați in casa de fiul lor minor, care a și sunat la…

- Pensionarii care au probleme stomatologice vor putea sa beneficieze de vouchere in valoare de 3.000 de lei, suma ce poate fi folosita pentru tratarea cariilor dentare. Banii se pot obține la cerere, cu respectarea anumitor condiții. Cel care a facut anunțul este președintele Consiliului Județean Ilfov,…

- Chiar daca este situata intr-o zona de deal superba, plina de verdeața și de paduri, iar in preajma sunt foarte multe izvoare tamaduitoare, in aceasta localitate din Romania, casele se vand chiar și cu 10.000 de lei. Localitatea unde casele și terenurile se vand la prețuri de doua telefoane sau unul…