- Calin Popescu Tariceanu se intalnește cu Frans Timmermans, la Bruxelles. Discuțiile vor viza respectarea drepturilor omului in Romania, potrivit anunțului Senatului. In luna martie, oficialul european venea in Romania. Dupa intalnirea de la inceputul anului, președintele Senatului menționa ca in plan…

- Comisia Europeana a urat multa sansa celor zece selectionate din Uniunea Europeana (UE) care participa la Cupa Mondiala de fotbal, competitie ce debuteaza joi in Rusia, relateaza EFE. ''Presedintele Jean-Claude Juncker va sustine toate tarile europene si le dorim tuturor multa sansa. Avem incredere…

- "Aici presedintele este cel in masura sa decida (legat de organizarea unui referendum privind independenta justitiei - n.r.). Cred ca presedintele ar trebui sa se foloseasca de orice instrument legal constitutional pe care il are, ca sa transeze daca planeaza indoieli vizavi de intentia societatii…

- ​Prin intermediul unei interpelari depuse la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, presedintele PNL Valcea, deputatul Cristian Buican, aduce in dezbaterea publica subiectul vanzarii terenurilor agricole catre straini, in contextul in care exista informatii conform carora 43% din terenul agricol…

- Comisia Europeana cere lamuriri statului roman in ceea ce privește ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara. Mai multe ajutoare de stat acordate societații energetice au trezit suspiciuni. Oficialii europeni considera ca statul roman a girat acordarea unor ajutoare sau credite…

- Comisia Europeana (CE) a prezentat, miercuri, proiectul de buget pentru perioada 2021 - 2027, care va declansa o lupta stransa intre statele membre privind modul in care va fi acoperit deficitul de finantare cauzat de iesirea Marii Britanii din UE (Brexit), in 2020, scrie Reuters. Totodată, Uniunea…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri Consiliului rezultatul negocierilor pentru Acordul de Parteneriat Economic cu Japonia, cel mai important parteneriat comercial bilateral negociat vreodata de Uniunea Europeana, si acordurile comerciale si de investitii cu Singapore, acesta fiind primul pas spre…

- Peste 10.000 de municipalitati s-au inscris deja in portalul wifi4eu.eu prin care vor beneficia de programul UE de implementare a rețelelor de Wi-Fi gratuit, arata reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana va aloca 120 milioane euro pentru acest proiect, iar primariile vor putea…