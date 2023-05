Stiri pe aceeasi tema

- Sase intentii de participare au fost inscrise in licitatia lansata pe 1 Martie de Consiliul Judetean pentru consolidarea si restaurarea celor doua cladiri monument istoric cunoscute ca fiind sediul Filarmonicii Moldova Iasi. Licitatia porneste de la valoarea estimata de 60,14 milioane de lei. Odata…

- Primaria Municipiului a fost informata ca proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar din Municipiul Ramnicu Valcea” a fost declarat eligibil, el trecand in urmatoarea faza de analiza. Proiectul a fost depus in cadrul Planului…

- Proiectele pentru dotarea școlilor botoșanene prin PNRR declarate admise dupa prima etapa de evaluare 104 proiecte depuse de Consiliul Județean Botoșani, primariile, liceele și Palatul Copiilor au fost declarate „admise” dupa finalizarea etapei de evaluare a eligibilitații solicitanților și proiectelor…

- Administratia locala din comuna Pantelimon a demarat proiectul de "Renovare sediu Primarie Comuna Pantelimon, judetul Constanta " in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 ndash;Fondul Local, Investitia I.3 ndash; Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati…

- Municipalitatea ieseana a informat ca proiectul care vizeaza echiparea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic ‘Dr.C.I. Parhon’ si reabilitarea, modernizarea, extinderea prin supraetajare a Corpului C11 al unitatii medicale va fi finantat prin intermediul Planului National de Redresare si Rezilienta…

- Procedura ar putea sa fie anulata daca un contract nu va fi semnat pana la sfarsitul acestui an. Motivul mentionat in anuntul de licitatie: eventuala nealocare a fondurilor de catre Ministerul Dezvoltarii sau al Proiectelor Europene. Putin peste 60 de milioane de lei este valoarea estimata a lucrarilor…

- In urma cu cateva zile a fost semnat proiectul de reabilitare termica, energetica și modernizare a sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Oltul" al județului Harghita, investiție care va incepe in aceasta primavara. Proiectul, in valoare de aproape 800.000 de euro, este finanțat in cadrul…

- Consilierii judeteni aproba in sedinta din 28 februarie a.c., proiectul "Achizitionarea de echipamente pentru unitatea de terapie intensiva neonatala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta" si a cheltuielilor legate de proiect, vezi sectiunea "documente.Proiectul…