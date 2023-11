Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o atmosfera plina de spiritualitate și recunoștința, Serviciul de Ingrijire la Domiciliu Blaj și-a sarbatorit hramul instituției cu ocazia sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, care este cinstita in calendarul ortodox pe data de 14 octombrie. Anul acesta, echipa centrului social a ales sa impleteasca…

- Campania „Susținem performanța" organizata de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava pentru premierea elevilor, studenților și a tinerilor din sistem pentru rezultatele la invațatura și in domeniul artelor și sportului a selectat pentru ediția din acest ...

- Ministrul Familiei si Tineretului, Natalia Intotero, a anuntat, vineri, ca i-a cerut premierului Marcel Ciolacu sa trimita Corpul de Control la Giurgiu pentru a verifica situatia de la Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), dupa ce a primit mai multe sesizari in…

- Peste o suta de tineri din sistemul de protectie sociala din Harghita, care au implinit 17 ani, au participat vineri, la Miercurea-Ciuc, la un eveniment de informare privind drepturile si optiunile pe care le au, dupa implinirea varstei majoratului. Evenimentul a fost organizat de Directia Generala…

- In cadrul ședinței din 28 septembrie, aleșilor județului li se supune aprobarii 23 de proiecte de hotarare și le este prezentat Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor din perioada ianuarie-iunie 2023. Prin Dispoziția Președintelui, Petre Emanoil Neagu, nr. 323/21 septembrie…

- In cadrul Campaniei de constientizare si informare a tinerilor beneficiari ai sistemului de protectie speciala initiata de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, are placerea de a va invita in data de 22 septembrie…

- In cadrul Campaniei de conștientizare și informare a tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție speciala, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova organizeaza in data de 08 septembrie 2023, la Sala „Europa” a Consiliului Județean Prahova, incepand cu ora 11:00, o sesiune…

- Avizarea lui Sebastian Burduja „Tianu” (PNL) ca ministru al Energiei in Cabinetul Ciolacu, pe 14 iunie, a insemnat o bucurie cu valoarea unui cadou de excepție pentru o legenda a invațamantului nemțean. Bunica sa, doamna invațatoare Maria Pricop, implinea 90 de ani in acea zi. A fost omagiata cu dragoste…